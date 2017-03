Kiirenev hinnakasv vähendab tarbijate ostujõudu, kuid see võib olla kauaoodatud märk suuremast majandusaktiivsusest. Kiirema hinnakasvu taga on peamiselt välistegurid, eelkõige nafta ja toiduainete kallinemine.

"Toiduained kallinevad nii Eestis kui ka Euroopa Liidu turul peamiselt seetõttu, et on vähenenud ülepakkumine, mis süvenes Vene turu kadumise tõttu 2014. aastal," Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

Teine põhjus on ökonomisti sõnul see, et Lõuna-Euroopa ilmaolud on tänavu olnud kehvad ning halb ilm rikkus puu- ja köögiviljasaagi. Töötlemata toiduainete (sh aiasaadused) hinnakasv oli euroala riikides veebruaris rekordiliselt kiire ja ulatus 5,2%ni.