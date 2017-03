Isa vägistas Inglismaal teismelise tütre, et tõestada - seks mehega on parem. Tütar oli varem isale just teatanud, et talle meeldivad naised...

54-aastane mees läks uudist kuuldes nii marru, et ründas oma 16-aastast tütart, vahendab Mirror.

Uudise tütre lesbilisusest tekitas isas kontrollimatu viha ja ta vägistas oma tütre.