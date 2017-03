Isaiah on kirglik ning pühendunud muusik. Seda tõestab asjaolu, et noormees ei ole pidanud paljuks sõita iga päev maha kuus tundi, et osaleda laulutundides.

Isaiah on pärit Austraalia kagupoolseimast osariigist Victoriast. Moama väikelinnas sirgunud Isiah astus esmakordselt rambivalgusesesse läinud aastal, kui ta krooniti talendikonkursi "The X Factor Australia" võitjaks, vahendab eurovision.tv.

Telekanal SBS teatas, et tänavu esindab Eurovisioni lauluvõistlusel Austraaliat 17aastane pärismaalane Isaiah Firebrace, kes esitab loo "Don't Come Easy".

Oma esimese singliga "It's Gotta Be You" on ta saanud kogeda juba ka ülemaailmset edu - lugu on 15 riigi muusikaedetabelites, sealhulgas Rootsis, Norras, Taanis ja Kanadas.