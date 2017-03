Flora noor ja roheline kaitseliin (keskmine vanus jämedalt 20,5) on olnud Lilleküla meeskonna kahe esimese kohtumise põhiteema. Infoneti vastu häviti, Levadiaga läks märksa paremini. Mängus Kaljuga peaks olukord veelgi hõlpsamaks minema, sest mängukeelu alt vabaneb pikakasvuline ja jõuline keskkaitsja Joonas Tamm, kes mullu kaks korda rahvuskoondiseski platsil käis. Tervisega kimpus olnud paremkaitsja ja mullune kapten Gert Kams ilmselt reedel veel hooaja debüüti ei tee.

Kõigi eelduste kohaselt istutab Tamm pingile endast neli aastat noorema Marco Lukka, kes avavoorus Rimo Hundi vastu eelkõige kehaliselt hätta jäi. Kuivõrd Madis Vihmann kandis esindusmeeskonnas põhiraskust ka tunamullu, ei tohiks keskkaitses enam kogemusi nappida. Niisamuti õhu- ja füüsilist jõudu. Aga kõik see on ilus teooria.

Flora jaoks eluliselt tähtis on kogu üksteise jaoks võõras liin ühtsena toimima ja pidama saamine. Kas Tamm suudab Kamsi puudumisel häälekaks kaitseliini liidriks kerkida ning nooremaid kolleege pidevalt juhendada ja vajadusel distsiplineerida (nt vasakkaitsjat Joseph Salistet ennastunustavalt rünnakule tormama)?

Flora vasakkaitsja Joseph Saliste (palliga) peab leidma õige tasakaalu rünnaku ja kaitse vahel. (Jörgen Norkroos)

FC Levadia – Sillamäe Kalev (laupäeval kell 13 Maarjamäe kunstmurul)

Kas Levadia ründepotentsiaal avaldub?

Rimo Hunt, Nikita Andrejev, Pavel Marin, Jevgeni Kobzar, Mark Oliver Roosnupp ja praegu veel alavormis Ingemar Teever. Lisaks pisivigastust raviv Middlesbrough' mees Joao Morelli. Päris hirmutav nimekiri. Võrkude purustamine ja teravuse tekitamine on neil meestel veres.

Flora vastu jäi Levadia ründedžinn pigem pudelist välja laskmata. Aga see pole ka ime, sest Andrejev ja keskväljal mänginud horvaat Josip Krznaric liitusid meeskonnaga vähem kui nädal enne avavooru. Sestap saab Levadia koostöö ainult paremaks minna.

Varem või hiljem džinn sealt pudelist välja pääseb. Küsimus on selles, kas see juhtub juba Sillamäe vastu või peavad Levadia fännid pisut veel kannatust varuma?

Pärnu Vaprus – Tartu Tammeka (laupäeval kell 13 Pärnu kunstmurustaadionil)

Kas Vapruse käest saab tänavu tasuta punkte?

Esimeses vooru juhtus see, mida oli karta. Lisaks nimevahetusele talvel ka pisut õhemaks muutunud Pärnu meeskonna kaitse ei pidanud Kalju survele üldse vastu. 10 minutiga oli kaks ja 90 minutiga kuus tükki selja taga. Aga sest pole midagi. Kalju mängib tiitli peale, Pärnu üritab liigas ellu jääda.

Hoopis ammendavama vastuse pärnakate vaprusest peaks andma laupäevane madin Tartu Tammekaga. Jah, ülikoolilinlaste avavooru 2:0 võit Infoneti üle kõneleks justkui seda, et Pärnut ootab järjekordne kolakas. Võib-olla ootabki. Aga võib-olla mitte.

Tulemusest tähtsam on kohtumise sisu. Ehk et kui kõva vastupanu suudab Pärnu reaalselt väljakul Tartule pakkuda. Teoreetiliselt on tegu kindlasti jõukohasema vastasega kui seda oli Kalju. Eelmisel hooajal kaotasid suvepealinlased Tammekale küll kõik neli omavahelist kohtumist, kuid mängud olid pigem võrdsed. Näis, kas tasavägisuse trend jätkub või saab Pärnust tänavu kohustuslike punktide kants.

Tauno Tekko jaoks on kohtumised Pärnuga alati erilised, sest tegemist on suvepealinnast pärit kutiga. (Aldo Luud)

Viljandi Tulevik – Paide linnameeskond (laupäeval kell 13 Viljandi kunstmuruväljakul)

Millised järeldused teeb Vjatšeslav Zahovaiko?

Lasta Narva Transil endale viis tükki kotti taguda, seda on röögatult palju. Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko peab tollest kohtumisest tegema õiged järeldused nagu seda tegi tema Flora ametivend Arno Pijpers pärast superkarikafinaali.

Lähtepunkt on sama. Mõlemal juhul oli tegu verinoore kaitseliiniga (vanused 19-21), kelle pealt tuleb tahes tahtmata nii-öelda kooliraha maksta, kuid võimalik, et peeglisse peab vaatama kogu võistkond ühes treeneriga. Ehk läheneti mängule liiga uljalt? Võeti põhjendamatuid riske? Jäeti tagumine viisik (koos väravavahiga) julgestuseta? Või oldi lihtsalt uue hooaja eufoorias?

Põhjuseid teab (usutavasti) meeskond ise, aga fakt on see, et Viljandi vastu tuleb positiivne tulemus vaid juhul, kui taga saadakse asjad korda.

Narva Trans – FCI Tallinn (laupäeval kell 16 Narva Fama staadionil)

Kas Infonet sai Tartus pinged maha?

Ma ei tea, kust see ütelus ja loogika pärinevad, aga räägitakse, et tiitlit kaitsta on raskem kui seda võita. Infoneti allajäämine Tammekale lisab sinna lõkkesse hagu juurde. Ega inimese sisse ei näe, äkki olidki infonetlased Sepa staadionil vaimselt krampis?