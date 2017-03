Vabariiklased heitsid viimaks valgust kauaoodatud plaanile, mis lükkab kõrvale Barack Obama loodud tervishoiureformi ehk Obamacare'i.

Kavandatud õigusakti järgi plaanitakse tühistada sanktsioonid neile, kes ei osta tervisekindlustust, vahendab BBC. Samuti tahetakse asendada sissetulekul põhinevad toetused ning viia ellu vanusega seotud maksusoodustused.

Kava on kritiseerinud demokraadid, öeldes, et see tõstaks kulusid tervishoiule.

Affordable Care Act, mida tuntakse Obamacare'i all, aitas taskukohast ravikindlustust saada ligi 20 miljonil ameeriklasel.

Uus eelnõu läheb hääletusele juba homme.