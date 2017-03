Iga vanem viib oma lapse lasteaeda teadmisega, et seal on ta hoitud ja armastatud seni, kuni vanema tööpäev läbi saab. Siin videol on aga näha, et mitte kõik lapsehoidjad ei ole sellised...

Videol on näha, kuidas Pennsylvanias tõukab 52-aastane Sarah Gable 4-aastase tüdruku treppidest alla, vahendab Mirror.

Töötaja sai lastehoiust kohe sule sappa. Hiljem naine arreteeriti lapse julma kohtlemise ja tema elu ohustamise tõttu.

Video!