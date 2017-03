Ilmateenistuse teatel sajab täna paljudes kohtades lund ja tuiskab ning tuule kiirus suureneb, mistõttu manitseb ettevaatlikkusele ka politsei.

Kirde- ja idatuul on sisemaal puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 18-23 m/s. Õhtul on Lõuna-Eestis ka jäiteoht. Õhutemperatuur on öösel-2 kuni -7, päeval Põhja-Eestis -1 kuni -3, Lõuna-Eestis -1 kuni 2 kraadi.

Maanteedel on talv tagasi ja see nõuab juhtidelt ka talviseid sõiduvõtteid. Jääme liikluses terveks ja ellu. — Valdo Põder (@PoderValdo) March 7, 2017

Kolmapäeval liigub nõrgenev madalrõhkkond piki Läänemerd põhja poole ja meid katab selle idaserv. Sajab lund ja lörtsi, päeval on sajuhooge kohati. Idakaare tuul öösel nõrgeneb 3-10 m/s, päeval pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 1, päeval 0 kuni 4.