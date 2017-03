Tallinna munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere imestab, miks õiguskantsler Ülle Madise arvab, et mupo töötajad on kehvemad kui politseinikud ega või vajadusel jõuvõtteid kasutada.

Siseministeeriumi eelnõu järgi saaks mupo edaspidi õiguse tuvastada alkoholijoovet, pidada korrarikkuja kaheks ööpäevaks kinni ja kasutada ka käeraudu.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis ministeeriumisse kirja, kus tõi välja, et taolisteks toiminguteks on vajalik ettevalmistus politseil, mitte mupol. Aivar Toompere on sellisest hoiakust selgelt ärritunud. "Madise pole uurinud meie inimeste haridustausta," ütles ta lisades, et mupo koosseisust umbes kolmandik on omandanud hariduse just sisejulgeoleku valdkonnas – lisaks politseinikele on ka päästjaid ja vanglaametnikke

