Igaüks, kes on Šveitsi Alpides viibinud, teab, kui puhas ja värske sealne õhk tundub. Nüüd on üks nutikas ärimees seda pudelisse pakendama ja müüma asunud.

Baselis elava John Greeni veebiäris müüdavad pudelid täidetakse värske mäestikuõhuga Zermatti lähedal asuvas salajases kohas ning liitrise pudeli õhu eest küsitakse 167 USA dollarit.

Tegemist pole siiski mitte pelgalt äriprojektiga - 25 protsenti kasumist on Green lubanud annetada organisatsioonile World Vision, et toetada puhta vee programmi Aafrikas.

Küsimusele, kas keegi õhku juba ka ostnud on, vastab mees: "Ütleme nii, et algus on olnud aeglane."

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.