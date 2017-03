Eelmise nädala teisipäeval kontrollisid Repinski kitsefarmi volitatud veterinaararst ja veterinaaramet, kolmapäeval tööinspektsioon ja migratsiooniametnikud koos politseinikega.

Martin Repinski selgitusel teatas veterinaaramet oma käigust mõned päevad ette, teine kontroll tuli ootamatult. „Kolmapäeval olin juba ise Eestist ära, sain Poolas kõne, et on suur kontroll, kohal on tööinspektsioon, migratsiooniamet ja politseinikud tõkestavad väljapääse, et keegi töötajatest ei põgeneks,“ rääkis ta.

Juhataja luges isiklikult kõik kitsed üle

Ida-Virumaa veterinaarkeskuse juhataja Helgi Tepper ütles, et kontrolliti PRIA andmete vastavust lüpsikitsede farmis tegelikkusele.

