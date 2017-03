Näitlejat, lavastajat ja Eesti kaasaegse teatriloo üht säravaimat õpetajat meenutavad õpilased ja kolleegid.

"Kas hing on olemas," küsis saates "Siin ja praegu" Jüri Aarma 1998. aastal Ugala lavastajalt Kalju Komissarovilt. "Kui sa pead silmas seda miskit, mis lahkub kehast pärast meie surma, siis seda minu meelest ei ole olemas. Lõpp on vaikus," vastas Komissarov.

"Kalju Komissarov oli nii kindlameelne, aus ja kartmatu!" (Rauno Volmar)

Komissarovi lõpp ja vaikus saabus ööl vastu esmaspäeva. Pärast pikka ja ränka haigust. Näitleja ning teatri- ja filmilavastaja on lahkunud. Aga ennekõike on lahkunud suur õpetaja. Sest just õpetaja suure tähega oli Kalju Komissarov paljudele näitlejatele. Kui paljudele, ei osanud teatrimees intervjuus Postimehele märtsis 2017 ka ise öelda.

"Üle saja kindlasti, aga kui palju, ei tea. Ma ei ole kunagi tegelenud mitte mingi statistikaga, pole midagi üles kirjutanud ega korjanud ühtegi kavalehte, afišši ega midagi sellist. Ma ei oska isegi seda öelda, mitu lavastust teinud olen. Keegi väitis mõne aja eest, et olen teinud sada lavastust," rääkis lavastaja.