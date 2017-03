Arhitekt Karli Luik (39) leiab, et Tallinnas Vabaduse väljakul võiks Vabadussõja võidusamba klaaspaneelidest lahti riietada ja allesjäävale betoontoorikule panna igal aastal selga uue rüü.

Mis oleks, kui president saabuks vabariigi aastapäeval Vabaduse väljakule ja peale selle, et ta asetab pärja võidusamba jalamile, saaks ta avada ka uuenenud samba?

Tunnustatud arhitekti Karli Luige tööde hulka kuulub muu hulgas maanteemuuseum. Eelmise aasta lõpul hakkas tal idanema mõte – mis saaks, kui võidusambalt eemaldada klaas ja selle all paiknevale betoontoorikule anda uusi ideid ja tõlgendusi?

«Klaasine osa on see, mida tavaliselt mõeldakse monumendi all, aga see ei ole kõige tähtsam, kui pikemalt järele mõelda,» kinnitab arhitekt Karli Luik (Ilmar Saabas)

"Minu jaoks on see võidusammas praegu rajatud eesmärgiga tasuda mingisugune auvõlg. Aga arvan, et tänases tajuruumis seondub see väga palju ikkagi mitme negatiivse aspektiga [valgustusprobleemidest ebakvaliteetsete klaasideni], mis tema rajamisega kaasnesid," räägib Luik.