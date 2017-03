Kahe väikelapse isa päästis õhukese jää alla vajunud poisi, riskides enda eluga.

"Märkasin õnnetust esimesena, aga usun, et küllap oleks samas olukorras iga ujuda oskav terve Eestimaa mees kõhklematult appi tormanud. Peamine, et laps ei kannatanud ja et ise elama jäin," usub mees, kes saab täna elupäästja medali.

Täna annab päästeamet välja 15 elupäästja medalit vapratele Eesti elanikele. Üks neist kangelastest on Kirill Ivanov. Eelmise aasta 22. novembril sõitis Narvas elav Kirill koos mehaanikust sõbraga appi oma naisele, kes oli koos pere kahe väikese lapsega autoga teele jäänud.

Möödudes Võidu prospekti 15b maja juurest, vaatas Kirill sealse suure tiigi poole ning märkas, et keegi on vajunud läbi jää. Kirill oli varem lapsi tiigi õhukeselt jäält minema ajanud ning pidas seega tõenäoliseks, et hättasattunu on laps.