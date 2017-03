3 fotot

IMELUGU!: Üleeilne saade «Hüpnotisöör» pani sadu inimesi arusaamatuses päid vangutama – kuidas on võimalik, et tarkusehamba väljatõmbamine ilma tuimastuseta ei tee valu või et teleka vahendisel saab inimest üldse hüpnoosi viia. (Tiina Kõrtsini)