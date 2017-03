Ära lase passiiv-agressiivsel mehel panna ennast uskuma midagi, mida sa tegelikult südames tead, et see pole tõsi. Ja ära kunagi räägi konfliktist ebamääraste või abstraktsete sõnade ja mõistetega. Üldine sõnastus on tema mäng. Kui sul on probleem, siis tuleb see otseselt sõnastada. Kui sa üritad üldistada või olukorda mingit minevikusündmust sisse tuua, siis on asi läbi, sest sellega annad talle võimaluse sinu tähelepanu kõrvale juhtida. Öelda talle "mäletad, kui sa tegid seda" on tema jaoks märguanne mineviku ümber lõputult keerutada ja lõpuks hetkeprobleemist täiesti eemale kalduda. Ainus võimalus passiiv-agressiivsusega võidelda on sellele otse tähelepanu pöörata ja asju õigete nimedega nimetada.