Endine riigikogu liige, reformierakondlane Vilja Toomast töötab nüüd Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) palliatiivravi keskuses psühholoogina.

"Mul on hea meel olla tagasi siin majas, kust lahkusin 1988. aastal uutele väljakutsetele. Täna on mu esimene tööpäev tagasi südamelähedasel erialal, Eesti tipphaigla palliatiivravi keskuse psühholoogina," teatas Toomast Facebookis.

Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamiseks. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi (WHO, 2002).