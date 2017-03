Suvi ei ole enam kaugel. Just selle aastaaja on paljud valinud pulmade pidamiseks, seega on abiellujatel nüüd viimane aeg hakata mõtlema selle olulise päeva rõivaste peale. Üha enam otsustatakse elu oluliseim kleit tellida kodumaise disaineri käest, kes läheneb igale pruudile individuaalselt ning leiab sobivaima lahenduse. Uurisime moeloojatelt, milliseid pulmakleite sel hooajal enim tellitakse ning millised on trendid?

Oksana Tandit: “Minu käest tellitakse niiöelda transformer-kleite - väga praktiline valik - näiteks valge põlveni pliiatskleit - alumine seelik samast materjalist, aga maani, juurde pitsist boolero. Kuna materjaliks on enamasti kvaliteetne villakrepp, siis ilma alusseelikuta ja jakita saab kleiti edaspidi muudel üritustel kanda. Üheks trendiks on ka valge kombinesoon koos pits-booleroga. Kõige julgemad tellivad smokingu Bianca Jaggeri stiilis, pidulikkuse rõhutamiseks teen sellele juurde tüllist seeliku. Peamisteks märksõnadeks on lakoonilisus, stiilipuhtus, selge vorm ja siluett, praktilisus ja kvaliteetsus.”

Hanna Korsar: “Eestis on pulmad jätkuvalt väga traditsiooniline sündmus,et väga sellega eksperimenteerida ei soovita. Ma pigem ütleks, et kõige rohke mõjutab aeg ja koht. Destination wedding on muutnud palju pruutide soove ja võimalusi. Elades ja töötades külmas kliimas, siis ilm on seni ikkagi teatavad piirangud seadnud ka loomingule. Kuna Eestis on kiriklikke laulatusi vähem ja ilmalikke vabas õhus registreerimisi rohkem, siis see annab võimaluse loobuda rangemast etiketist ja pruutkleidi stiil võib-olla vabam. Tellimustööde puhul me hooajatrendidest end mõjutada ei lase, see on ikkagi individuaalne lähenemine igale kliendile eraldi.”