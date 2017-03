Vahel võib tunduda, et sinu tujukas teismeline ja sina olete lahku kasvanud ega oska enam millestki rääkida. Kuigi vahel käratab ta: "Jäta mind rahule!", soovib ta tegelikult oma emaga kindlat ja usalduslikku suhet. Minna niisama rääkima tundub jällegi ebamugav, natuke piinlik teie mõlema jaoks ja üldse kuidagi liiga pealetükkiv. Siis on hea leida mõni tegevus, mille käigus oma tütrega lähedasemaks saada ja usalduslikku suhet looma hakata. Ta vajab eeskuju ja tahab tegelikult lähedust, nipp on selles, kuidas selleni jõuda nii, et see oleks mõnus ja vahetu. Siin on paar vahvat tegevust, mida oma teismelise lapsega ette võtta. Tehke koos trenni

Minge mõnda aeroobikatrenni või niisama jõusaali. Kui kõik tantsu- ja jõunumbrid kohe välja ei tule, siis seda lõbusam on koos itsitada. Kuid kui su tütar on osav või teeb edusamme, saad teda toetada ja kiita – see on talle oluline. Üksteise toetamisest õpite mõlemad, samuti aitab see õrnas eas nii vajalikku enesekindlust tugevdada.

Võtke päev vabaks See päev ei pea isegi olema nädalavahetusel või koolivaheajal. Võta töölt vaba päev ja mine talle kooli vastu (kui ei julge lapsele lausa popipäeva lubada). Minge vaadake filmi, käige šoppamas, lõunal või ilusalongis. Näita, et oled valmis tema jaoks aega võtma. Ema ja tütre reis Reise on erinevaid. Võite minna mitmeks päevaks välismaale puhkama või nädalavahetuseks kruiisile. Aga reis ei pea olema pikk ja hirmkallis. Võite sõita terve päeva mööda kaunist Eestimaad ja uurida mõnda ilusat või põnevat kohta, kus varem pole käinud. Kui su tütar on spordihuviline, minge matkale või seiklusparki. Kui teda paeluvad ilu ja elegants, minge mõisatuurile. Kui vajate mõlemad rahu ja lõõgastust, võtke ette üks mõnus spaapäev. Tehke koos süüa