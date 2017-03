Kadumisest teatas politseile Brigitte õde. Elumaja esialgsel ülevaatusel jäi mulje, et perekond on ootamatult lahkunud. Nii oli pesumasinas puhtaks pestud pesu, kuid miskipärast oli see jäänud kuivama riputamata.

Politsei üritas pereliikmete mobiiltelefone positsioneerida, kuid kõik need olid välja lülitatud. Samuti ei olnud ükski pereliige kasutanud pangateenuseid, maksnud kaardiga ega võtnud pangaautomaadist sularaha välja.

Prantsuse meedia meenutas pärast perekond Troadeci salapärast kadumist üht kuue aasta tagust juhtumit. Tookord tapeti Nantes’i lähistel ema ja tema neli last. Pereisa, keda peetakse peamiseks kahtlusaluseks, on aga tänaseni leidmata.

Politsei algatas mõrvajuurdluse

Perekond Troadeci elumaja põhjalikumal ülevaatusel avastasid uurijad verejälgi. Politsei algatas seejärel mõrvajuurdluse. Kahtlus langes perepojale, kelle auto oli maja juurest kadunud.

Samuti oli teada, et ülikoolis informaatikat õppinud Sebastien oli varem isaga tülitsenud ja tal oli psüühikaprobleeme.

Meedia juhtis tähelepanu tõigale, et Sebastien oli varem esinenud sotsiaalmeedias tapmisähvardustega ning kohus karistas teda selle eest 2013. aastal ühiskasuliku tööga. Seetõttu oletasid uurijad, et Sebastien tappis isa, ema ja õe ning võttis hiljem ka endalt elu.

DNA-analüüs aga näitas, et verejäljed kuuluvad isale, emale ja pojale ning ainsana ei leitud majast tütre verd.

Teada oli, et Charlotte’il autojuhiluba ei olnud. Seetõttu peeti vähetõenäoliseks, et just tema oli see, kes venna autoga maja juurest minema sõitis. Pealegi rääkisid kõik Charlotte’i tundnud inimesed temast ainult head.

Kogu kadumisloo muutis veelgi müstilisemaks läinud teisipäevane leid. Nimelt leidis üks tervisejooksja Bresti lähistel väikses Dirioni külas metsatee servalt teksapüksid, mille taskus oli Charlotte Troadeci haigekassakaart. Dirion asub Troadeci perekonna majast 275 kilomeetrit põhja pool.

Läinud kolmapäeval leiti Sebastieni auto kodumajast 58 kilomeetri kaugusel Saint-Nazaire’is kiriku ees parkimisplatsilt. Laipu autos ei olnud, küll aga olid seal verejäljed.

Samuti leiti autost pereisa Pascal Troadeci õe Lydie endise mehe Huberti DNAd. Veel tuvastas ekspertiis viimase DNA ka perekond Troadeci majast.

Need leiud viitasid üheselt, et Pascal Troadeci õe endine mees Hubert on kadumislooga otseselt seotud. Uurijad olid teda küsitlenud veel enne ekspertiisi tulemuste selgumist.

Siis oli Bresti kandis elav Hubert kinnitanud, et ei ole kadunuks jäänud perekonnaga juba mitu aastat suhelnud. Samas ei eitanud ta, et suhted Pascal Troadeciga võinuksid paremad olla.

Mõrvar vahistati pühapäeval

Prantsuse politsei vahistas Pascal Troadeci õe ja tema endise mehe pühapäeval ning paigutas nad Bresti eeluurimisvanglasse. Nende kodust leiti kadunud perekonnale kuulunud esemeid.

Esmaspäeva hommikul andsid uurijad üldsõnaliselt teada, et Hubert tunnistas nelikmõrva üles. Kuidas ta tappis ja kuhu laibad peitis, sellest veel avalikult ei räägitud.

Mõrvari sõnul oli veretöö motiiv tüli päranduse pärast. Nimelt sai Pascal Troadec vanematelt päranduseks kullakange, kuid keeldus neid õe ja tema mehega jagamast. Selline käitumine tekitas viha ja paksu verd ning päädis kohutava veretööga.