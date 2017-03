„See on minu jaoks väga suur üllatus ja mul on ääretult hea meel olla nominent ka sellises kategoorias. Mängin lugudes, mida kirjutan, ise 95% pillidest,“ on hitimeister Sven Lõhmus üllatunud, et teda pärjati tänavu Kuldse Plaadi jagamisel ka aasta esitaja auhinnaga.

Täna jagati Kadrioru kunstimuuseumis tänavused Kuldse Plaadi auhinnad. Sven Lõhmus viis sealt koju kaks priisi – aasta esitaja ja aasta autori omad. „Esitajate Liit annab aasta esitaja tiitlit välja selle põhjal, kui palju näiteks keegi mingis loos pille mängib ja seda lugu ise ka esitab,“ selgitab Lõhmus.

„Kuna me esineme ansambliga Black Velvet üle Eesti päris palju – meil oli tänavu ka 20. sünnipäev -, siis ma reaalselt esitangi ise ka oma kirjutatud muusikat. Lisaks mängin ma kõigis lugudes, mis tulevad minu sulest, ise sisse 95% pillidest,“ üllatab laululooja. „Kõikvõimalikud klahv- ja löökpillide partiid mängin ise. Muidugi oli see auhind üllatus.“

Kui aasta esitajaks krooniti ta esmakordselt, siis aasta autori raamitud auhinna saab mees nüüd sättida juba kaheksa samasuguse kõrvale.

Vaata videost, kas "Eesti laulu" pohmell on läbi ning mida arvab Lõhmus sellest, et žürii tema kirjutatud loo "Verona" "Eesti laulul" eriti kõrgele kohale ei hinnanud.