Seks on oluline erinevatel põhjustel. See vähendab stressi, tagab parema une ja loomulikult - inimsoo jätkamiseks!

Paljud riigid vajavad, et naised tahaksid ja sünnitaksid lapsi, et suureneks sündimus ja täidaks need lüngad, mis jäävad surnutest maha, vahendab Metro.

Paljud naised piirduvad aga ainult ühe-kahe lapsega. Nii mõeldakse välja erinevaid kampaaniaid ja soodustusi, mis võiks meelitada inimesi nooremalt ja rohkem lapsi saama.