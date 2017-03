„Kuna me tähistasime just oma bändi juubelit – reedel oli meil väga vahva kontsert – on selline tunnustus selle krooniks, et oleme Eesti muusikasse mõningase panuse andnud,“ ütleb ansambli Ultima Thule liige Raul Vaigla.

Ultima Thulele anti Kuldne Plaat panuse eest Eesti popmuusikasse. Vaigla ütleb, et tunne on hea. „Ma ei tea, mille eest see anti. Järsku selle eest, et oled 30 aastat oma asja ajanud ja oma lauludega ka Eesti rahva südamesse läinud,“ üritab Vaigla mõelda, miks just neid sellise tunnustusega pärjati.

Püssirohtu meestel Vaigla sõnul veel jagub. „Publik on meil olemas ja jagub ka nende positiivsust. Kui on publikut, on ka püssirohtu – see kõik töötab koos. Oleme endiselt rööbastel,“ muigab ta.

Vaata videost, milliseid lugusid tuleb bändil igal kontserdil mängida ja mida Raul meile veel rääkis.