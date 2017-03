Kuldse plaadi jagamisel pälvis kaks auhinda – aasta uustulnuk ja aasta ansambel – bänd nimega Patune Pool, mille moodustavad Sünne Valtri ja Edvin Petrov. Nad mõlemad kinnitavad, et emotsioon on kahe auhinna saamise järel laes.

„Meil oli omavahel arutelu, et peame vähemalt kaks auhinda saama, sest me ei suudaks ainult üht omavahel kuidagi ära jagada,“ sõnab Edvin ja Sünne lisab: „Ei suudaks otsustada, kelle seinale see läheb. Me ei ela ju koos. Õnneks saime kaks ja bänd jätkab tegevust,“ viskab Sünne nalja, et ainult ühe plaadi korral oleks laiali mindud. „Kaks auhinda oli väga ootamatu,“ kinnitab Edvin.

Keilast pärit Sünne ja Türi mees Edvin said aastaid tagasi kokku ühes pulmas. „Tema laulis, mina tegin diskot ja otsustasime, et teeme bändi,“ meenutab Edvin. „Ma lubasin Sünnele helistada, aga ei teinud seda ja ta helistas lõpuks ise.“ See juhtus kolm ja pool aastat tagasi.