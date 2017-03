Ettevõtlusminister Urve Palo jagas täna riigikogu infotunnis selgitusi EASi brändiprojektiga seotud küsimustele. Ta avaldas arvamust, et 200 000 eurot, mis kulunud tööriistakasti loomisele, on olnud optimaalne summa. "Laiem avalikkus on valjendanud selget rahulolematust Eesti uue brändi kohta. Kas Teie olete uue brändi ja kontseptsiooniga rahul? Milliseks hindate projekti hinna (200 000 eurot) ja kvaliteedi suhet?" pärisid riigikogu liikmed ministrilt muuhulgas. Urve Palo selgitas, et brändi loojatele antud ülesandeks oli luua Eesti brändi visuaalne identiteet ja kirjatüüp, mis kestaksid vähemalt 15 kuni 20 aastat. Ta kinnitas korduvalt, et ettepanek selle loomiseks tuli ettevõtjatelt endilt. Minister meenutas, et on ise ettevõtjana sarnasest lahendusest puudust tundnud, sest oma ettevõttest rääkides, on ta välispartneritele pidanud tutvustama ka Eestit. Ta lisas, et ühtne tutvustusviis aitab tugevdada ka Eesti välist kuvandit.

Palo nentis, et kuigi varasemad brändiotsingud ei ole kuigivõrd edukad olnud, siis praegusele tööriistakastile kulutatud 200 000 euro eest saadud tulemusega võib rahul olla. "Ma arvan, et lõppkokkuvõttes see kulu 200 000 eurot on üsna optimaalne kohe," ütles minister, et kodulehele, kirjatüübi loomisele ja muule tehtud kulutused on tavaliselt suuremad.

"Eelmise aasta suvel loodi disainimeeskond, kes hakkas seda tööriistakasti kokku panema ja sinna kuulus eri aegadel eri arv tippdisainereid, kelle töötasule kulus 110 000 eurot," selgitas Palo. Kirjatüübi hinnaks kujunes 47 880 eurot. "Arvestades, et ühe veebi loomine maksab üldiselt keskmiselt 50 000 eurot ja ühe unikaalse kirjatüübi loomine maksab Euroopas minimaalselt 100 000 eurot, on projekti hinna ja kvaliteedi suhe olnud hea – kogu see töömaht ja kaasatus 200 000." "Julgen öelda, et tulemus vastab antud tööülesannetele," ütles Palo, kuid lisas hetk hiljem, et brändi esitlemisega kiirustati liigselt, sest kuigi idee oli hea, siis teostusega polnud disainimeeskond veel lõpule jõudnud. Minister selgitas, et jaanuari keskpaigas, mil esitlus toimus, saadeti laiali pilte rändrahnudest ning selle näoli oli tegemist turundusapsuga. "See tegelikult ei teinud ju sellele tööriistakastile mingit pahandust," arvas Palo, et kasti sisu ja kvaliteet jäi intsidendist hoolimata samaks. "Aga tegijatel juhtub, mis ma muud oskan öelda selle peale. Kes midagi ei tee, sellel ei juhtu mitte midagi." Minister selgitas, et Eesti tutvustamiseks loodud tööriistakast pole veel täielikult valminud. Ta lisas, et märtsi lõpuks luuakse EASi disainimeeskonna poolt loodud veebilehtedele ka eesti- ja venekeelsed tõlked.