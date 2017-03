Jäär Soodne päev majapidamisega seotud muudatuste tegemiseks või siis uue suhtumise omaksvõtmiseks kodustes asjades. Ole avalikes kohtades tähelepanelik – on oht asju maha unustada.

Vähk Sinu suhtumine on liialt fanaatiline ja äärmuslik. Sul võib tekkida kinnisidee, mis hakkab sind painama ja millest sa ei saa enam lahti. Õige partneriga koged aga võimsaid tundeid.

Neitsi Sinus on mingi rahutus ja püsimatus, mis ei lase sul piisava tõsidusega vajalikele töödele keskenduda. Päev soosib muljete kogumist, kohtumisi uute nägudega ja ideede genereerimist.

Skorpion Kuu ja Pluuto opositsioon võib päeva teises pooles tekitada sinus kriitilise meeleolu ja kipud seetõttu sekkuma sinna, kuhu sind pole vaja. Hoia oma terav keel hammaste taga! Kuid sul on palju vaimset energiat.

Ambur Õige päev asjade korrastamiseks ja süstematiseerimiseks samuti uuendamiseks ja vigade paranduseks. Jälgi siiski, et sa ei uuendaks ega muudaks asju, mis pole selleks veel küpsed.