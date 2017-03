Nii mõndagi rõivast tasub naistel minna otsima naisteosakonna asemel hoopis meesteosakonnast. Põhjus selleks on väga lihtne.

Tuleb välja, et nii mõnegi rõivasooviga tasub sammud seada esmalt just meesterõivaste osakonda. Põhjus selleks on lihtne: seal on rõivad odavamad kui naisteosakonnas ning nii mõnigi lõige hoopis mugavam kui naiste sama rõiva puhul, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Millistele asjadele, siis naistel meesteosakonnas silm peale panna tuleks?