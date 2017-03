„Kui me räägime Komissarovist ehk siis Komast, kui õpetajast, siis ta ei püüdnud vormida oma õpilastest väikeseid Komissaroveid, ta ei püüdnud seda noort inimest, kes arvab, et ta on andekas, ei väänata ega käänata enda usku,“ rõhutab Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen oma esimese õpetaja peamist omadust.

„Selles mõttes, et tee nii nagu mina. Mulle ei meenu et ta kordagi ei mind ega ühtegi teist oma õpilast oleks püüdnud vormida endataoliseks. See on üks väga suur ja tark asi, mida üks pedagoog võib teha – eriti, kui ta on tugev isiksus. Näha ja kasvatada enda kõrval teist annet, teistsugust annet, teistsugust taime. Komal oli see oskus olemas, niipalju, kui minul on sellega kokkupuudet olnud ja ma tean, et see pole lihtne. Eriti sellise tugeva isiksuse puhul, nagu Koma seda oli.

Samas teatrijuhina olid ta kõrval tollases Noorsooteatris samuti tugevad lavastajad ja isiksused, samuti tugevast puust tehtud, nagu Merle Karusoo, Lembit Peterson, Peeter Volkonski, Mati Unt – kõik kes temaga koos töötasid, kui ta oli teatrijuht. Olles ise tugev isiksus, tajuda enda kõrval teist tugevat isiksust –see pole üldsegi nii lihtne. Muide, ta on ise öelnud, et talle jättis tugeva kogemuse Kaarel Irdi teatrijuhtimise kogemus. Olles ise teatrijuht, püüdis ta minna sama teed, et teatris võiksid tema kõrval töötada teised tugevad kunstnikud, lavastajaisiksused. See on suur asi.