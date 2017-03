Praegused omavalitsused on kujunenud omaette kogukondadeks, kus on tekkinud kindel kodutunne, mida haldusreform mõnes mõttes lõhestab. Et seda ei juhtuks, on väga tähtis roll kohalikel elanikel ja nende loodavatel valimisliitudel.

On selge, et riigikogus istujad tahavad kasu lõigata Toompeal hiljuti vastuvõetud niinimetatud kahe tooli seadusest ja loodavates valdades tähtsat tegelast „mängima“ hakata. Sellel pole mõtet sündida lasta. Senine elu on valusalt näidanud, millist mängu koalitsioon ja opositsioon mängivad, tehes teineteist maha, olenemata sellest, kes on pukis.

Kohalike elanike soove teavad kõige paremini nemad ise. Just neist oleneb, millist keskkonda nad enda ümber näha tahavad, ja neil on võimalus seda ise kujundada. Ei ole mõtet halada ja teisi süüdistada – tuleb ohjad enda kätte haarata!

Vabariigi valitsus ei pea ainult oma tahet peale suruma. Ei ole ainuõige, et kohaliku omavalitsuse suuruseks ei tohi olla alla 5000 inimese. Õige pole ka see, et kui kohalik omavalitsus on suurem, siis võib teda nüüd rohkemate ülesannetega koormata. Kohaliku omavalitsuse vastutada on kõik see, mis on kohalikust elust ja selle eripärast sõltuv ja vajab lahendamist kohapeal, kuid valitsus peab kandma vastutust omavalitsustes hariduse, tervishoiu jms eest.

Tulevikusuund peab olema, et kohalik inimene on oma valla tõeline kogukonna hoidja ja eestvedaja, kodutunde looja. Hea eestimaalane, kui tahad, et ka sinu koduvallas hakkaks elu paremuse poole liikuma, ole aktiivne ja osale valimisliitude loomisel ja nende kandidaatide valimisel.