Gimlette kirjutab, et juba esimesel korral loodusesse minnes eksis briti perekond puude vahel ära ega leidnud seda, mida otsisid (merd). "Tihedast okasmetsast leidsime me aga majakesed Hansukese ja Gretekese muinasloost, jäätunud veskitiigi, kobraste koloonia ja oja äärde ehitatud kempsu," kirjeldab ajakirjanik eksootilisi leide.

John Gimlette briti lehest The Guardian veetis talvepuhkuse perega Eestis ja kirjutas sellest ülivõrdes kiitva loo. Põhiliselt käis reisiseltskond matkamas Eesti looduses, kuid külastas ka Pärnut, Tallinnat ja meie mõisasid.

"Vahel olid sood puuderägas ja pimedad, ilma ainsagi helita peale kauge rähni koputamise. Aga mujal olid soomülkad imelised avarmaad, valged tasandikud külmunud murakate ja kõrkjatega. Mõned sood, nagu Kuresoo, on nii ääretud, et neil on oma saarekesed," kirjeldab Gimlette Eestimaa soode ilu.