Eesti riik taastas iseseisvuse üle 25 aasta tagasi ning selle aja peale võiks olla lapseeast välja kasvanud ja lastehaigustest prii. Kuid on endiselt asju, mis jäävad pehmelt öeldes arusaamatuks. Üks neist on seotud teede-tänavatega.

Ma ei mõista, kuidas oli kunagi võimalik vastu võtta seadus, et avalikult kasutatavad teed-tänavad võivad olla erakätes. Selge, et kui keegi arendas mõnd piirkonda, oli maa tema omanduses, ent see pidanuks minema kohaliku omavalitsuse alla niipea, kui seda teed või tänavat pidi mõne teise omaniku koju hakkas saama.

Mõneski kohas on nüüd kokku keedetud supp, mida annab aastaid helpida. Kohtutel. Näiteks on Viimsi elurajoonis käinud arendaja ja elanike vahel aastaid vaidlus – kaasatud on kõik kolm kohtuastet ja lahendust ikka pole. Piirkonna tänavad on öösiti kottpimedad ja see pole kellegi poolt vaadatuna normaalne.

Teisalt oleme lugenud, kuidas teeomanikud pole inimesi koju lasknud jne. On viimane aeg sellised jaburused lõpetada ja seadusega välistada. Kunagi tehtud vead tuleb parandada.