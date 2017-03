Teadmine, et mis on toonud meid siia, ei vii meid enam edasi, on jõudnud ka Euroopa Liidu kõrgeimate otsustajateni. Vajadus sellele mõelda tuleneb nii Suurbritannia liidust lahkumisest, eelseisvatest valimistest mitmes ELi juhtriigis kui ka rände- ja võlakriisist. Ent lahendamata on veel küsimus, kuidas minna edasi.

Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker avalikustas eelmisel nädalal viis võimalikku stsenaariumit, milline võiks riikide liit välja näha pärast Brexitit: jätkata muutusteta, astuda samm tagasi pelgalt ühisturuks olemise poole, soosida koostööd eelkõige ühiste huvidega riikide vahel, teha vähemates valdkondades üheskoos rohkem või anda Euroopa Liidule otsustusõigust juurdegi?

Junckerit võib riikide valikuvabadust rõhutava avalduse eest kiita või otsustamise vastutuse liikmesriikidele panemise eest laita, kuid selge on see, et ka Eestil tuleb oma eelistus selgelt sõnastada. Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigiks olemine ajal, kui arutelu alles kogub tuure, tähendab aga sedagi, et võib osutuda küllalt raskeks, kuid mitte võimatuks tuua samal ajal püünele mõni oma teema. Millest kavatsetakse rääkida, ongi juba sõnastanud nii sotside juht Jevgeni Ossinovski kui ka IRLi esimees Margus Tsahkna: esimene on kõnelenud piirikaubanduse piiramisest, teine kaitsekulutuste- ja investeeringute suurendamisest. Peaministrilt oodataksegi muidugi laiemat sihiseadet, kuid Jüri Ratase visioon uuendusmeelsest, digitaalsest, kaasavast ja turvalisest Euroopa Liidust on aga nii üldsõnaline, et Junckeri stsenaariumitest välistab tegelikult vaid üht – liidu taandumist ühisturuks.

Viimane pole küll arvatavasti eriti tõenäoline stsenaarium, nagu pole liikmesriikides levivaid euroskeptilisi meeleolusid arvestades tõenäoline ka see, et Brüssel otsustamisõigust juurde saaks. Ent ka juba toimuvaid protsesse ei peaks mõtlematult heaks kiitma – nii on euroliitu ja Schengeni tsooni kuuluv Eesti praegu küll rohkem koostööd tegevate liikmesriikide poolel, kuid teisele poole võiksime jääda juba siis, kui koostöö tiheneks näiteks Põhja-Euroopa riikide vahel meid kaasamata.