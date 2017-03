Paberile pandu on hoopis konkreetsem. Valitsus on esimese 100 tööpäeva jooksul lubanud käivitada rahvastiku kasvu, suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust suurendamise, viia majanduse välja seisakust ning hoida Eesti kaitstuna. Õilsad kavad („100 päeva plaan“ valitsuse kodulehel) on ohutuse mõttes jäetud ebatäpseks ja keegi ei tea, millise aja jooksul ja milliste sihtarvudeni – rahvaarvus ja majanduskasvus näiteks – uute reeglite kehtestamine peaks viima. Probleem on selles, et üldeesmärkide ja nende poole viivate sammude vahel pole võimalik üldse mingit seost tuvastada.

Kirjalik tekst on mõtlemise peegel. Suuga suure linna tegemine poliitilise kommunikatsiooni peateel käib meil ja mujal juba aastaid, ja sõltumata koalitsioonide koosseisust. Leplikud valijad üldjuhul selle eest, mida vanasti valetamiseks nimetati, ei karista ja seetõttu pole ka oodata, et jutuvestjate käitumises midagi otsustavalt muutuks. Ka praeguse valitsuse esimeste kuude jooksul on saanud kinnitust tõik, et rääkida võib kõike. Kuni see valitsuse juhterakonna reitingut otsustavalt allamäge ei vii, sõnapidu jätkub ja analüüsida pole seal midagi.

Rahvaarvu muutmiseks on kaks põhiliselt viisi. Esiteks parandada loomuliku iibe näitajat (rohkem sünde ja väiksem suremus) ning teiseks muuta migratsioonitrendi. Migratsiooni kohta ei ole 100 päeva plaanis ühtki abinõud, järelikult panustab valitsus rahvaarvu kasvatamisel ainult kohalikele elanikele, keda põhiliselt motiveeritakse rahaga. Vanemahüvitise saamine on küllap igale noorele lapsevanemale abiks olnud, kuid see juba 15 aastat kehtinud süsteem, mille mõju on ka palju uuritud, ei ole tõendatud tõuget lasterikkuse suunas andnud. Kui praegust skeemi ka „sotsiaalselt õiglasemaks“ muudetakse, jääb mõju ikka olemata. Aga üsna turvaline on seda kõike lubada, kuna mõõdetavaid tulemusi saame alles aastate pärast, mitte enne 2019. aasta valimisi.

Edasi läheb veel segasemaks. Kuidas peaks pedagoogide palgatõus lapsi juurde tooma? Et palgatõusu punktid on paigutatud just rahvaarvu kasvatamise eesmärgi alla, järeldagem, et valitsus teeb sündide arvu kasvus panuse just õpetajatele. Miks nemad, aga mitte näiteks arstid, muuseumitöötajad, tööstustöölised või ettevõtjad? Pedagoogide osa kogu tööhõivest on paari protsendi ringis, paljudel neist juba on lapsed või siis vanus ei luba neid enam saada. Mitu last kokku see „instrument“ peaks tooma?

Sama küsimuse peab esitama ujumise algõpetuse parandamise kohta. Viimastel aastatel on kuni 14aastaste uppumisi olnud vahemikus 1–5 aastas. Oleks imeline, kui see näitaja püsivalt nullis oleks, kuid rahvaarvule see mõõdetavat mõju ei avaldaks. Sama hästi võinuks ujumise algõpetuse punkti panna julgeoleku kasvatamise peaeesmärgi alla. Alkoholireklaami puudumise ja sündimuse kasvu seose äratõestamise eest aga võiks lausa Nobeli auhinna anda.

Valitsus on niisiis otsustanud, et rahvaarv hakkab tõusma, kui pedagoogid kolivad munitsipaalkorteritesse, muutuvad seal tänu hüvitiste ja palga suurenemisele lasterikkaks, nende lapsed ei näe alkoholireklaame, aga oskavad see-eest hästi ujuda. Viinast on leitud vitamiin, öeldi Nikita Hruštšovi ajal selliste ideede kohta.

Ametnikkonna küüditamine

Aga tühja neist veel sündimata lastest. Valitsuse tõeliseks näoks ja vapilõviks on kujunenud riigihalduse minister Mihhail Korb, kes on komöödiaõpiku „Jah, härra minister“ peategelase Jim Hackeri elutruu kehastus. Keegi ei suuda kokku lugeda, mitu komisjoni ta probleemide lahendamiseks juba on loonud. Kõrvalseisjal on seda janti lõbus pealt vaadata. Aga tuhandetes Tallinna ametnikukodudes oodatakse hirmuvärinal uksekella helinat. Ukse taga seisab minister Korb paari püssimehega ja küsib nõudlikult: „Noh, kas asjad pakitud? Teie uueks elukohaks on määratud Põlva. Soovitan õmblusmasina kaasa võtta, sellega saate ehk pisut lisa teenida. Ja pange soojemad saapad ka, lõunas on külmad talved.“ Nii hoiab riik rahvavaenlasi, kel on jätkunud jultumust planeerida oma töö- ja eraelu Tallinna ning seda mõistagi regioonide, „kohtade“ (see komparteilaste slängi mõiste on taas populaarseks muutunud) ja ääremaade arvelt.

Põhimõtteliselt kavandab minister kolleegide vaikival nõusolekul küüditamist ja näitlikustab hästi valitsuse üldisemat suhtumist kodanikesse kui mängulaua nuppudesse, mida riiklikes huvides võib liigutada, kahida ja nipsutada, kuidas tuju tuleb. „Kui riik läheb maale, lähevad sinna ka elanikud,“ kirjutas minister Korb Postimehes. Riik on tema ja valitsuse mõtteilmas see väiksearvuline seltskond, kes kirjutas kokku koalitsioonilepingu ja 100 päeva plaani. Hea oli omavahel loominguline olla, kui teadmised ja ametnikud ei pääsenud segama.

Aga ühtki ühiskonda ei saa juhtida ilma asjatundliku ja motiveeritud avaliku teenistuseta. Valitsus, kes otsustab ametnikkonnast jõuga üle sõita ja selle enda vastu häälestada, ei jõua iial ühegi tulemuseni. Täpsemalt, selle tulemuse valitsus kindlasti saavutab, et riigimasin aina tusasemalt turtsub, töö kvaliteet asutustes aga langeb. Kahju kõigile. Korb kinnitab valitsuse nimel, et see ongi eesmärk. Üldisem järeldus on, et valitsus püüab võidelda linnastumisega ja ükski ohver pole siin liiga suur. Eestlased on lõpuks siiski maarahvas ja peavad oma kohta teadma. Koha nimeks on tühermaa, nagu Korb Postimehes defineerib kogu Eestit, mis jääb väljapoole Tallinna, Tartut ja Pärnut.