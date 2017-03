„Minu jaoks on see võidusammas praegu rajatud eesmärgiga tasuda mingisugune auvõlg. Aga arvan, et tänases tajuruumis seondub see väga palju ikkagi mitmete negatiivsete aspektidega [valgustusprobleemidest ebakvaliteetsete klaasideni], mis tema rajanemisega kaasnesid,“ räägib Luik. „Monument on selline olnud kaheksa aastat ja arvan, et ta on oma esmase funktsiooni täitnud. Ühiskond on muutunud ja näen ka monumendi juures võimalust edasi mõelda ning tema imidžit oluliselt parandada.“

Kodanikualgatuse korras kuulutas Luik välja ideekonkursi, mille eesmärgiks on välja pakkuda lahendusi vabadussõja võidusamba rekonstrueerimiseks, kus monumendi aluseks on tänase klaassamba sees paiknev betoonist postament. Konkursiga saab tutvuda veebilehel voidusammas.ee.

Konkursitööd peaksid mõtestama vabaduse ideed tänases päevas. Nende esitamise tähtaeg on võidupühal 23. juunil ja konkursi tulemused selguvad taasiseseisvumispäevaks 20.augustiks. Luige nägemuses võiks vabadussõja võidusamba uue lahenduse avada Eesti 100. sünnipäeval – 24. veebruaril 2018. aastal. Lahendus oleks väljas üks aasta, misjärel monumenti taas uuendataks. Näiteks Londonis Trafalgari väljakul kasutatakse sarnasel moel ühte postamenti kaasaegsete kunstiteoste väljapanekuks.

Kuid tekib küsimus, kas mõni asi ei peaks siiski olema puutumatu? Seda enam, et võidusamba puhul on tegu Eesti ühe tähtsama monumendiga. Luik selgitab: „Tavaline arhitektitöö on kaardistada, mis kvaliteedid on kõige olulisemad ja mis on need asjad, mida võiks muuta. Vabaduse monumendi olulisem osa on selle keskkond, mis on sinna loodud. Klaasine osa on see, mida tavaliselt mõeldakse monumendi all, aga see ei ole kõige tähtsam, kui pikemalt järele mõelda,“ selgitab Luik.

Ideele on oma toetust jaganud mitmed kunstiinimesed. „Mulle meeldib, et üks väljapaistev Eesti arhitekt nagu Karli Luik üldse mõtleb selle peale. Me sageli näeme, et vabadussõja pärand ei kõneta enam tänapäeva nooremaid inimesi,“ rääkis Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm eelmisel nädalal „Radari“ saates. Kalmi sõnul on aga omaette küsimus, kas samba haldajad viitsiksid sellega regulaarselt tegeleda.

Tagasisidet tuleb Luigele igat laadi. Negatiivseid kommentaare, eelkõige rahvalt, on tema sõnutsi tulnud isegi vähem oodatust. „Eks mitmed sõbrad on öelnud, et nüüd EKRE põletab su elusalt ära, aga siiani ei ole tugevat negatiivset tagasisidet tulnud. Võib-olla rahvas saab aru, et täitsa võiks niimoodi mõelda,“ arvab Luik.

Praeguse võidusamba autorid Rainer Šternfeld, Andri Laidre, Kadri Kiho ja Anto Savi on Luige mõttele avatud. „Neile on ka samba tulevik väga oluline ja nad ei näe, et see peaks samamoodi jääma. Nad olid natuke äraootaval seisukohal, aga sellist vastuseisu ei olnud, et midagi teha ei tohiks,“ kirjeldab Luik jutuajamisi võidusamba autoritega. Ka vastuses Õhtulehele kinnitavad autorid avatust Luige mõttele.