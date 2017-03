Reede on käes ja tööasjadele enam ei mõtle. Lõpuks on võimalus minna välja sööma ja sõpradega nautida mõnusat kokteili. Milles mure? Me sööme rohkem, aga liigume vähem... Kui su püksid esmaspäeval tööle minnes pigistavad, siis võid kindel olla, et sa ei kujuta seda enesele ette...

Enamus inimesi on hädas sellega, et töönädalal kaotavad kaalu, kuid nädalavahetusega koguneb seda veelgi enam tagasi, kirjutab portaal Health.com.

Mida teha- mida mitte?