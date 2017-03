Mäletate veel neid Adidase dressipükse, mis olid 90. tõeline hitt, ilma milleta polnud põhimõtteliselt võimalik elada? Nüüd on need tagasi!

Kes ei mäletaks 90. aastatel ilma teinud Adidase dressipükse, mille püksisääri kaunistas trukirida, mille sai ühe ropsuga lahti tõmmata?

Kuigi paljud peavad neid tagasi vaadates parajaks moeapsakaks, siis miskipärast on need moeareenil comeback´i tegemas. Tõsi, mitte just väga suurelt, kuid vaikselt, tasa ja targu.

Nimelt on nii mõnelgi pool näha 90. aastate kuulsate dressidega vägagi sarnaseid mudeleid, mis viitavad, et kui pole viitsinud toonaseid dressipükse ära visata, tasub need kapipõhjast välja otsida ja jalga panna.