Särava kevade saabudes tahame tihtilugu ka kodus väikest uuenduskuuri teha. K-Rauta annab nõu, kuidas paigaldada parketti ning tapeetida ja värvida seinu.

Kodule värske ilme andmine on üllatavalt lihtne, kui tööd läbi mõelda ja võtta arvesse ka asjatundjate soovitusi. Ära jääb ümbertegemise vaev ja juba mõne aja pärast saab kodu uut välimust nautida.

Parkett vajab kahte päeva ruumi harjumiseks

Esmalt veendu, et aluspind, kuhu parkett pannakse, on jäik, kuiv ning ühtlane. Tasub meeles pidada, et laminaatparketti ei tohi paigaldada vaipkattele ega betoonpõrandale. Aluspinna ebatasasused kõrvalda lihvides või tasandussegu kasutades.

Enne paigaldamist peaks parketilaudadel olema 48-tunnine aklimatiseerumisaeg. Seejuures jäta põrandaservade ja seinte vahele kuni 10 millimeetri suurused vahed, et vältida niiskusest tulenevaid deformatsioone.

Kahe päeva möödudes alusta aluskatte paigaldamisega. Põrand kata järk-järgult ja kinnita aluskatte liitumiskohad teibiga.

Parkett paigalda aknasuunaliselt, alustades vasakust seinanurgast.

Esimene parketilaud paigalda vasakusse nurka nii, et sulundi sooned jääksid seinte poole. Parketiserva ja seina vahele tuleb asetada kiil. Ühenduskoha tugevdamiseks võib mõõdukalt koputada puitklotsi ning haamriga. Viimane parketilaud sae parajaks nii, et lõpuks jääks parketirea ja seina vahele samuti kuni 10 millimeetri suurune vahe.

Viimistluse kahjustuse vältimiseks sae parketilauda nii-öelda tagurpidi, kasutades teravat saagi. Saagimisest üle jäänud materjali saad kasutada järgmise rea alustamiseks, kui parketitükk on pikem kui 25 sentimeetrit. Viimane parketilaud võib vajada pikuti läbi saagimist. Ära unusta, et seina ja viimase laua vahele peab jääma tuttav 10 millimeetri ruum.

Äsjavalminud põrandal väldi käimist 24 tundi. Seejärel paigalda põrandaliistud.

Tapeetimisega alusta akende juurest

Nüüd oleme valmis seinale uut tapeeti panema. Tapeetimiseks vajalikke spetsiaalseid vahendeid küsi ehituspoe müügikonsultandilt.

Esmalt valmista ette aluspind, mis peab olema puhas, ühtlane ning kuiv. Eemalda seinast eelnevad tapeedikihid, sest uus tapeediliimikiht võib vanad kihid lahti leotada.

Alusta tapeedipaanide paigaldamist akna juurest. Tapeedi lõikamiseks kasutage tapeedinuga ja joonlauda, kusjuures lõika paan välja varuga – liida toa kõrgusele 5-10 sentimeetrit. Mustriliste tapeetide puhul võib varu olla veelgi suurem, et need hiljem korrektselt sobituksid.

Liimi pealekandmiseks keera tapeedipaanid viimistluspoolega alla poole ja kandke liim ühtlaselt liimiharja või suure pintsliga. Alusta liimi pealekandmist paani keskelt ja liigu otste ning äärte suunas.

Tõmba seinale loodiga joon

Tapeedipaanide viltu paigaldamise vältimiseks tõmba seinale joon nöörloodi või tavalise loodiga. Ära määra asendit seinanurga suhtes – seinad ei pruugi olla päris loodis.

Voldi lahti tapeedipaani ülemine ots ning asetage soovitud kohta. Silu tapeedi ülemist otsa, et eemaldada tapeedi alt väiksemadki kortsud ja õhumullid. Seejärel voldi lahti paani alumine ots ja kinnita see seinale harja või lapiga siludes. Erilist tähelepanu pööra servade kinnitumisele. Üleliigsest liimist tekkinud plekid tuleb niiske käsnaga kohe eemaldada.

Järgmised paanid paigalda samamoodi, aeg-ajalt siiski nöörloodiga kontrollides.

Sisenurka kattev paan lõika vertikaalselt pärast murdekohta 20–30 millimeetri kauguselt. Paani ülejäägiga võib alustada järgmise seina katmist. Välisnurka kattev paan lõika vertikaalselt pärast murdekohta 10–40 millimeetri kauguselt... Jällegi võib ülejäänud paaniga alustada järgmise seina katmist.

Pane tähele! Tapeeti ei tohi paigaldada radiaatorite või muude küttekehade lähedusse, sest kuumusega koorub tapeet lahti.

Seinte värvimine

Kui eelistad tapeedi asemel seinu värvida, tasub samuti mõningaid näpunäited järgida. Sobivat seinavärvi valides pea eelkõige silmas ruumi kasutusotstarvet. Samuti on oluline vaadata värvi läikeastet – erinevatele pindadele sobivad erinevad läikeastmega värvid.

Värvikaardi järgi värve valides tuleb arvestada, et erinevas valguses näivad need erinevad. Näiteks ei paista enamik värvitoone tehisvalguses samasugustena kui päevavalguses ja erinevatest valgusallikatest sõltub, millisena silm värvitooni tajub. Seetõttu tuleb värvikaarti või -näidist vaadata nii päeval kui ka õhtul nii tehis- kui ka päevavalguses.

Samuti mõjuvad värvid suurel pinnal pisut teistmoodi kui tillukesel värvinäidisel. Enamasti mõjuvad heledad ja pastelsed toonid suurel pinnal tunduvalt intensiivsemate ja pisut tumedamatena, tumedad aga vastupidi – heledamate ja pastelsematena. Et lõpptulemusena seinale jäävat tooni näha, osta väike kogus värvi ja tee proovivärvimine. Arvesta, et purgis on värv heledam kui värvinäidisel. Alles kuivamisel muutub toon tumedamaks ja võtab oma lõpliku, värvikaardile vastava tooni.

Siseruumide värvivaliku puhul on soovitav pöörata suuremat tähelepanu värvi keskkonnasäästlikkusele ja valida tooted, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid. Eelistada võiks veepõhiseid värve, mis sisaldavad vaid vähesel määral ohtlikke orgaanilisi aineid või milles ei ole neid üldse. Vastav informatsioon on olemas värvipurgi tagaküljel – otsida tasub ökomärgist.

Remont tee korraga

Kuigi remonti võib teha ka osade kaupa, siis mõistlik on teha korraga võimalikult palju. Nii saab suure töö korraga tehtud ning on vähem mööbli ühest kohast teise tõstmist. Ka tulemus on silmale rohkem näha ja koduse keskkonna kvaliteedis on muutus suurem. Suuremate remonttööde finantseerimisks võib ühe variandina kaaluda remondilaenu. Enne tasub aga teha remonditööde eelarve ja muud laenuga seotud arvutused, et olla veendunud, millise kohustuse endale võtad.