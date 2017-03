Eesti Meremuuseumi uue näituse "Mayday, Mayday, Mayday" tarbeks sikutati esmaspäeva hommikul Lennusadama vesilennukite angaaridesse piirivalve lennusalga kopter Mi-8, millega on päästetud palju inimelusid.

Töödel oli abiks ka tõeline muuseumieksponaat, mis on aga eravalduses igapäevases kasutuses,- veoauto Volvo l3154,- millega sikutati kopter näitusehalli. Volvo oli ühelpool vesilennukite angaari, kopter teisel pool, sikutamistross oli tõmmatud läbi saali ning veok tõmbas läbi maja kopteri tuppa. Sealjuures jälgisid sikutajad, et kopter ikka ukselävest vigastamata läbi mahuks, sest mõne koha pealt oli ruumi vaid kümmekonna sentimeetri jagu.

Kui lennumasin edukalt tuppa saadi, hakati tõstukite abiga paika monteerima selle rootori tiivikulabasid. Seda tuli teha kahe tõstuki abiga, sest ühe tiiviku kaal on 160 kilo, kuid õrnalt, et masina osi mitte vigastada. Vaatamata sellele, et angaar on avar, tuli tiivikut kokku pannes ja liigutades olla ettevaatlik, et see katki ei läheks.

Samal ajal, kui kui kopterit ruumi sikutati, ehitati ka väljapaneku teisi osi, näha oli ka jäämurdja Suur Tõll päästepaadi koopiat ja muud huvitavat.