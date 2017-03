Tahad, et su riided näeksid tegelikust kallimad välja? Tegelikult polegi see nii keeruline - tuleb lihtsalt soetada teatud värvitooni riideid.

Üks võimalus oma välimusele veidi rahalõhna juurde lisada on kombineerida omavahel kalleid ja odavaid asju. Teine, oluliselt lihtsam viis on soetada üht kindlat värvitooni riideid. Nimelt väidavad eksperdid, et olgu rõivas nii odav kui tahes, kui ta on üht kindlat värvi, siis näeb ta tegelikust oluliselt kallim valja, kirjutab veebiportaal Chic.

Mis värvi riideid siis rikkuri mulje jätmiseks ostma peaks? Ekspertide sõnul on selleks värvitooniks beež. Kellele beež värvitoonina väga ei sümpatiseeri, siis lohutuseks võib öelda, et ühtmoodi "rikkaks" teevad kõik beeži värvitooni erinevad nüansid.