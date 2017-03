Mõnikord töötavad lihtsad lahendused kõige paremini! Selgus, et USA president Donald Trump talitseb oma lipsu täiesti tavalise läbipaistva teibiga.

Donald Trump ning tema teibitud lemmiklips (Vida Press)

Miljardäri lipsusaladus paljastus, kui teda 3. märtsil Orlando lennuväljal tugev tuul tervitas, vahendab Daily Mail.

Väljaande andmeil on just see punane kaelaside USA esimese mehe lemmik ning reedel nähtu polevat sugugi esimene kord, kui Trump lipsunõela asemel kleepriba on eelistanud.