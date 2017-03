Tele2 Eesti klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on petturid muutunud üha leidlikumaks ja inimestel tasub olla valvsam oma isikuandmete jagamise ja nutiseadmete hoidmisega. „Meie kogemus näitab, et kevadel petturlus hoogustub, sagenevad juba teada-tuntud skeemid, aga mõeldakse välja ka täiesti uusi viise, kuidas inimeste käest ebaõigelt raha saada,“ ütles Seliov.

Telefonipetturite ohvreid on veelgi. Abielupaar langes kuriteo ohvriks Barcelonas puhates. Nende rendiautosse murti sisse ja varastati naisterahva käekott. Eestlased olid mures, kuidas ilma dokumentideta koju tagasi jõuda, ja unustasid telefoninumbri sulgeda. Eestisse jõudes jäi klient haigeks ja pöördus telefonifirmasse seitse päeva hiljem. Selleks ajaks oli tema telefoniga kõneldud 500 euro eest. Kui esimese juhtumi puhul võis selgelt näha, et vargad olid spetsialiseerunud telefonipetturlusele ja olid sellel alal profid, siis Barcelona varas kasutas eeldatavasti telefoni isiklikuks tarbeks.

Tele2 on ka ise petturluse ohvriks langenud. Eelmise aasta mais pöördusid ettevõtte poole kliendid, kes olid saanud libarahuloluküsitluse, mille justkui olnuks korraldanud Tele2. Klientides äratas kahtlust küsitluse keelekasutus ja liiga suur auhind: igale küsitluses osalejale lubati iPhone’i. Ilmselgelt on see liiga lahke lubadus.

Taolised pettused, kus väärkasutatakse tuntud ettevõtte nime, on väga sagedased. Näiteks hiljuti oli sarnane juhtum sotsiaalmeedias Rimi ja Konsumi kaupluste nimel korraldatud libaküsitlusega.

Seliov ütleb, et seni, kuni klient neile vargusest ei teata, vastutab klient, edasine vastutus on mobiilioperaatoril. "Käsitleme kõiki juhtumeid individuaalselt ning arvestame klientidega juhtunud asjaolusid. Siin tulebki rõhutada, et inimesed peavad ise olema teadlikumad ja ettevaatlikumad nii reisides, välismaa numbritele vastamisel kui ka isikuandmete jagamisel," lisab Seliov. Üldjuhul tuleb kahju kliendil ise kanda.

Seliov toob välja viis peamist petuskeemi, mida kasutavad telefonikelmid ja veebipetturid. Tema sõnul arenevad kõige kiiremini just veebipõhised kelmused. Seliov soovitab kõigil petturluse ohvriks langenutel teavitada lisaks politseile kindlasti ka oma mobiilioperaatorit.

8000eurone telefoniarve ehk Viis kõige levinumat petuskeemi Eestis

Kõned välismaalt

Aastaid on üks levinuimaid petuskeeme olnud vastamata kõnede tegemine välismaa numbritelt, millele tagasi helistades kooritakse helistajalt kuni kümme korda rohkem tavalisest tariifist. Teise variandina saabub kõne välismaa numbrilt ning selle vastuvõtja kuuleb vaikust või kõne katkeb, mis sunnib inimesi petunumbrile tagasi helistama. Telefonikelmid tegutsevad üldjuhul kiiresti – kui nad saavad aru, et üks number on petunumbrina tuvastatud, genereerivad nad kohe uue. Kui kõnet välismaalt oodata ei ole, siis mõtle hoolikalt, enne kui vastad või tundmatutele välismaa numbritele tagasi helistad.

Identiteedivargus

Kelmid kasutavad varastatud või kaotatud dokumenti, et sõlmida teise isiku nimel lepinguid nutiseadmete ostuks. Dokumendi kadumisel tuleb esimesel võimalusel teavitada politsei- ja piirivalveametit, et muuta dokument kehtetuks. 30% juhtudest ei tea kliendid, et nende dokumendiga on tehtud pettusi. Juhul, kui sinu kaotatud või varastatud dokumendiga on pettur sõlminud mõne lepingu, tuleb esitada avaldus politseisse. Politseist saadud tõend dokumendi kehtetuks tunnistamise kohta tuleb esitada sellesse ettevõttesse, kus leping oli sõlmitud.

Ülisuured arved välismaalt

Inimeselt saab suurt hulka raha välja petta hõlpsamini välismaal kui kodumaal. Kastutatakse järgmist skeemi: reisil olles telefon varastatakse ja tehakse numbrilt lühikese ajaga palju kõnesid kõrge tariifiga tasulistele petunumbritele. Suured arved esitatakse kodumaisele mobiilioperaatorile. Senine suurim kahju on olnud 8000 eurot. Meie kogemus näitab, et enim langevad eestlased taolise kriminaalse skeemi ohvriks Barcelonas ning huviorbiidis on eelkõige seiklushimulised noormehed. Et selliseid olukordi vältida, soovitame välismaal kasutada kohalikku kõnekaarti ning telefoni kadumise korral kohe number sulgeda.

Libaküsitlused, -loosid ja -tarbijamängud

Kõige kiiremini arenevad veebipõhised petuskeemid, kus kasutatakse tuntud ettevõtete nimesid. Need esinevad sageli libaloosimiste, -küsitluste või -tarbijamängude kujul. Tavaliselt kogutakse mängudega isikuandmeid, et neid kuritarvitada. Teisel juhul tuleb osalemiseks saata tasulisi sõnumeid, mida innustatakse rohkelt tegema, meelitades hinnaliste auhindadega. Ettevaatlikuks peaksid tegema ebamõistlikud lubadused, näiteks et kõik küsitluses osalejad saavad iPhone’i. Soovitame alati enne isikuandmete edastamist ja tasuliste teenuste tarbimist tutvuda tingimustega ning veenduda, et teenusepakkuja on päriselt olemas ja tegu on ametliku pakkumisega.

Petturid sotsiaalmeedias