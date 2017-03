Käesoleva aasta alguses hüppas Tartu linnas kaarsillalt vette 28aastane meesterahvas. Teda asus päästma õnnetust pealt näinud Georg, kes sukeldus jääkülma vette ning ujus uppujani. Selleks, et hädasolija jõest kaldale saada, tuli Georgil temaga koos ujuda veel umbes paarsada meetrit, et pääseda redeli juurde, mis oleks mehed jäisest veest välja aidanud. Vahepeal oli neile appi tulnud ka Märt.

Teisipäeval jagatakse kätte tänavused päästeteenistuse aumärgid, millega päästeamet tunnustab ühtekokku 54 inimest. Kuid millised on need kangelaslood, mille eest teenetemärgi rinda saab?

Elupäästja III klassi teentemärgi saab Jaanus Akkuratov, kes päästis tulekahjust oma ema ja tema elukaaslase.

Mullu sügisel valmistus Väike-Maarja vallas elav Jaanus magama minema, kui ta elukaaslane tuli äreva teatega, et alumiselt korruselt, kus elab Jaanuse ema, kostuvad appikarjed.

Ema korterisse olukorda kontrollima läinud Jaanus leidis eest suitsu täis esiku ning põrandal maas lamava ema elukaaslase Aivari. Kohe haaras Jaanus mehest ning lohistas ta trepikotta värske õhu kätte. Seejärel sisenes ta uuesti korterisse, et välja tuua oma ema. Pärast seda üritas ta üksinda leeke kustutada, kuid kahjuks edutult. Kohale jõudnud päästjad kustutasid tulekahju ning toibunud Aivar anti üle kiirabile.

Elupäästja III klassi teenetemärgi saab Siim Svetlov, kelle kiire reageerimine päästis vanema naisterahva elu.

Käesoleva aasta alguses sai häirekeskus teate, et Pärnus asuvas sotsiaalmajas on tulekahju. Tulekahjust andis märku koridoris asuv suitsuandur, millele reageeris samas koridoris elav Siim Svetlov. Nähes korterist suitsu tulemas ja olles kindel, et seal sees on vanem naisterahvas, murdis Siim ukse maha ning kustutas põlengu.Tulekahju põhjustas elektripliidil põlema süttinud rätik. Siim ise sai sissehingatud suitsust kerge tervisekahjustuse.

Tõenäoliselt tabas korteris elavat vanamemme terviserike juba enne põlengut.

Siim Svetlov on ka eelnevalt üles näidanud aktiivsust, kui päästjad käisid 2016. aasta sügisel kodukülastustel, oli just Siim see inimene, kes aitas kontakti saada korterite elanikega.

Elupäästja III klassi teenetemärgi saavad päästjad Rait Johannes ja Roman Kulikov.

Mullu detsembris teatati häirekeskusele, et Narva-Jõesuus asuvas korteris on tulekahju. Korterist tuli suitsu ja oli kahtlus, et ruumides võib ka kannatanu olla. Päästemeeskonna vanem Rait Johannes võttis vastu otsuse, et suitsusukeldamist teostavad tema ja Roman Kulikov.

Korterisse sisenemiseks pidid päästjad kasutama lõhkumisvahendeid. Korterist leiti poolenisti teadvuseta kanntanu, kes lamas põlenud madratsil. Kannatanu toodi korterist välja ja hoiti kiirabi saabumiseni päästjate hoole all.

Elupäästja III klassi teenetemärgi saab Kohtla-Järve õpilane Dmitri Tsarinnõi, kes päästis sõbra uppumissurmast.

Mullu novembris läksid kaks sõpra Kohta-Järve linnapargi juures asuva tehistiigi juurde kelgutama. "Seni, kuni mu sõber kelguga alla lasi, otsisin kohta, kust alla võiksin lasta. Kui ma aga silmad tõstsin, nägin teda vees siplemas. Jooksin kohe trepist alla alla ja ulatasin talle käe. Üks vanamemm läks parajasti mööda ja kiirustas samuti meie juurde ja aitas sõbra veest välja tirida," rääkis sõbra päästnud noormees ise.

Dmitri kinnitab, et mõlemad õpilased teadsid, et jää oli alles õhuke ja selle peale minna ei tohtinud, kuid sõber pillas mäest alla sõites midagi maha, mis omakorda libises õhukesele jääle. Koolipoiss sirutas seda võtma, kuid järve ümbritsev puidust promenaad osutus niivõrd libedaks, et poiss libises sellelt maha ja sattus jääle, mis tema raskuse all murdus.

Vaatamata oma noorele eale käitus Dima julgelt ja otsustavalt. Antud olukord oli väga ohtlik ja poisi oma jõust ei piisanud sõbra aitamiseks, appi tõttas ka mööduja, kaheksakümnendates aastates Ljudmilla, kellega koos sõber külmast veest välja tõmmati.

Homme annavad siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu KUMU kunstimuuseumis üle päästeteenistuse aumärgid.

Ühtekokku antakse välja 54 päästeteenistuse aumärki, sealhulgas üks Suur Kuldrist, mida on vimase 18 aasta jooksul välja antud ainult kolmteist tükki.

Lisaks antakse üle missioonimedalid, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused.

