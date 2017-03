TV3 eetrisse jõudis eile uus hüpnoosisaade, mis väidetavalt mõjus lisaks katsealustele ka neile, kes istusid teisel pool teleekraani.

"Uskuge või mitte, aga mulle mõjus, tee mis tahad, käed lahti ei tulnud, kui alles pärast hüpnoosi," kirjutab üks lugeja Facebookis.

Mitu lugejat kinnitab, et neil kadus pärast saadet jala-, põlve- või peavalu. "Ma mõtlesin kogu aeg, et kaoks valud ära ja saaks magada, ja läkski paremaks, nii et toimib, kuna pärast oli hea olla," lisab Eva.