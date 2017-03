„Kahjuks ma seekord ühtki auhinda koju ei toonud, kuid ma ei kahetse midagi. Kindlasti oleks tore olnud midagi võita, kuid see pole alati kõige olulisem – tähtsaim on sellest ajast viimast võtta ja antud võimalust täiel rinnal nautida,“ ütleb Eesti iluduskuninganna Merilyn Saksing, kes naasis möödunud nädalal Hiinast missivõistluselt Queen of Brilliancy.

Merilyn oli Taiwanis kaks nädalat ja jäi käiguga väga rahule. „Andsin endast parima ja muud ma teha ei saanudki. Olen enda üle uhke ja loodan, et seda on ka mu toetajad ja kaasaelajad. Merilyn räägib, et nad said võistluse aja jooksul näha palju põnevaid ja ilusaid kohti. Naine on varemgi Hiinas missivõistlusel käinud, kuid siis oli neil palju proove ja vähe ekskursioone. „Seekord viidi meid aga pidevalt erinevatesse huvitavatesse kohtadesse – külastasime templeid, Yorki ratsutamisklubi, Taiwani laternafestivali, erinevaid söögikohti ja muud. Pea kõigi külastuste ajal saime ka palju vaba aega, et kõike põnevat oma silmaga näha.“ Saksing sõnab, et vaba aega oli neil tõesti palju. „Eelmisel võistlusel tegime kolm nädalat hommikust õhtuni proove ja igaks juhuks ei oodanud ma seekord midagi. Üllatus oli suur, kui külastasime palju vaatamisväärsusi ja saime alati tund-kaks vaba aega.“

(erakogu)

Võistluse ülesehitus oli üsna tavapärane – läbi tehti rahvuslike riiete, bikiini- ja õhtukleidivoor. Lisaks oli ka talendivoor, kuid Merilyn ütleb, et tal polnud piisavalt aega end selleks ette valmistada. Ta sai võistlusele sõidust teada vaid päev enne minekut. „Pidime iga sekund valvel olema. Ühel hetkel võis korraldaja öelda, et peame poole tunniga sponsori tänuürituseks valmis olema. See tähendas, et pidime 30 minutiga tegema meigi ja soengu ning ürituseks esinduslikud ja pidulikud riided valida,“ meenutab Merilyn. „Selliseid juhuseid oli päris palju, kuid mina ja mu toakaaslane saime korraldajalt korduvalt kiita, et olime alati täpsed.“