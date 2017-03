Koalitsioonipartnerite Keskerakonna, IRL-i ja sotsiaaldemokraatide kinnitusel e-valimised jäävad, kuid arutatakse hääletusperioodi lühendamist.

Kahe aasta eest, pärast viimatisi riigikogu valimisi teatas Keskerakonna volikogu, et e-valimised on julgeolekurisk ja mitte edulugu ning need tuleb peatada, kuna need ei ole ausad, vahendas ERR-i uudisportaal.

"Jüri Ratas ei ole kunagi öelnud, et e-valimised on julgeolekurisk ja ei ole öelnud ka, et on ohtlikud. Küll aga oleme me erakonnana öelnud, et on vaja muuta e-valimisi turvalisemaks, läbipaistvamaks - see on meie soov ja see on ka tänase kolme koalitsioonipartneri soov," märkis Ratas.

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna kinnitas, et e-valimised jäävad.