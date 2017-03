Kas oled hädas küpsistele "ei" ütlemisega? Äkki aitab sind sellega USA südameliidu soovitus, et naine peaks päevas piirduma kõigest kuue teelusikatäie suhkruga...

See kuus lusikat annaks sulle 100 kilokalorit, aga keskmine naine tarbib päevas vähemalt 239kilokalorit suhkrut, kirjutab womenshealthmag.com.

Kiusatus on suur, aga tervis on ka väga kallis. Süüdistada võid oma harjumusi või seda, et magustoit maitseb hästi. Tegelikult on su magusaisu taga veel rohkem põhjuseid, miks su käsi kommikaussi ronib.