2. Plaanid paika!

Mees läheb vanematele külla või sõpradega nädalavahetusel baaridesse kolama, aga sina lootsid olla koos. Et seda ei juhtuks - pange ühiselt kirja, mis plaanid teil teineteisest eraldi ees on.

3. Kes peseb pesu?

Kõige lihtsam on seda tüli vältida nii, et igaüks peseb enda pesu ise.

4. Kadunud tekk.

Raske juhus, kus tekk on partneri embuses ja sina lõdised külmast. Või tekk vedeleb põrandal ja mõlemad olete turris ja trotsi täis. Kaks eraldi tekki? Või lihtsalt meenutus, et tasuks olla õnnelik selle üle, et sul on keegi, kelle soe ihu sind igal öösel embamas on.

5. Pidu läks pikale.

Kui mees ei saabu õhtul koju või pidu sõpradega läheb eriti varajaste tundideni välja - ajab ikka marru küll. Terapeut aga hoiatab, et see ei tohiks olla põhjus, miks mehega tüli norida. See annab mehele vale signaali, et sa ei tahagi, et ta lõõgastuks. Räägi mehega pigem järgmisel hommikul ja anna mõista, et muretsed, kui temalt sõnumit ei saa. Kõike tuleb teha ikka armastuse ja hoolivusega...

6. Kes koristab?

Jõuad koju ja mehest on jäänud virn nõusid ja mustad sokid...

Kurjustamine ja tülitsemine seda ei lahenda. Räägi mehega, et tunned end tema emana, kes peab tema asju korrastama ja koristama. Kui asi jätkub, siis on sul kaks valikut: 1) kas koristad edasi 2) valid koha, kuhu hakkad tema laokile jäetud asju kuhjama.

7. Aeg koos perega.