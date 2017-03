Õiguskantsler Ülle Madise esitas siseministeeriumile hulga argumente, miks ei peaks munitsipaalpolitseinikele jõu kasutamise õigust andma.

Siseministeerium tuli hiljuti välja eelnõuga, millega soovitakse kohalike omavalitsuste korrakaitseametnikele anda õigus kasutada jõudu, edastab ERRi uudisportaal.

Eelnõu kohaselt võiksid praegu peamiselt bussijäneseid ja valesti parkijaid otsivad ametnikud tuvastada inimese joovet, pidada korrarikkujat kuni 48-tunniks kinni ning võtta vajadusel appi käerauad.

Õiguskantsler siseministeeriumis sündinud mõtet õigeks ei pea. Õiguskantsleri nõuniku Helen Kranichi sõnul on küll hea see, kui kohalikul omavalitsusel on võimalus panustada avalikku korda, kuid selleks võib kasutada ka näiteks ennetavaid kampaaniaid.