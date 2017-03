Laupäevase "Eesti laulu" vaheklipid ehk reklaamid ajavad Õhtulehe lugejad kahte leeri: on neid, kes kiidavad ühiskonnakriitilistele naljadele takka, kuid on ka neid, kelle arvates võinuks Märt Avandi ja Ott Sepp siiski aru saada, et saadet vaatavad ka lapsed. "Reklaamid oleks olnud "Tujurikkujas" omal kohal, sellesse "Eesti laulu" finaali nad 100% ei sobinud. Oleks võinud olla pidulik ja ehk väikeste naljadega, aga mitte selline laadatolade esinemine. Rikkus kogu õhtu ära," kirjutab üks lugeja. "Osad olid suhteliselt tabavad klipid (eurokat ei vaadanud, nii et ei tea, mis nad saates otse korda saatsid), aga osad olid suhteliselt magedad. Ehk lihtsalt sellisesse saatesse need "reklaamid" ei sobinud. Neile kes arvavad, et tänapäeva lapsed ei tea, mis alkohol või vägivald on ... kuulge olge reaalsed. Lapsed on arvutis ja mängivad mänge, kus lastakse päid otsast ja kui keegi viinareklaami teeb, siis ollakse pahased või?" leiab lugeja Joh.

"Kas arvad tõesti, et last, kelle ema kodus peksa saab, ajas see naerma? Või last, kellel kodus pidevalt juuakse? Või naist, kelle kallal on vägivallatsetud? Loomulikult on neil valus vaadata ... Ja ka neil on valus, kes ise seda läbielamata ometigi mõistavad. Negatiivset külvates ei ole võimalik positiivsust luua ..." lisab kolmas lugeja.

"Mu esimene kommentaar kommentaariumis, aga tõesti ei saa jätta kirjutamata! Miks peab nii positiivse ja võimsa ürituse muutma nii labaseks ja piinlikuks? Oleks saanud ka peenelt ja intelligentselt kõike seda teha! Kust tuleb üldse see mõte olla inimestega niivõrd ebaviisakas ja kohtlane nagu Sepp ja Avandi olid?" kirjutab neljas. Leidus ka neid, kes pidasid reklaame pigem positiivseks ja naljakaks. "Terve see saade oli huumori saade ja vaheklipid näitasid tegeliku eesti elu. Tublid, et keegi tõstab meie nõrgad kohad esile. Selline ongi meie elu. Saate nimi võiks olla näiteks Pürgin eurovisioonile või midagi sellist. Eesti laulust on asi kaugel," kirjutab Velak.