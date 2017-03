Soome rokkbänd HIM teatas Facebookis, et läheb 26 tegutsemisaasta järel laiali.

HIMi nimi on lühend ingliskeelsetest sõnadest His Infernal Majesty – “Tema Põrgulik Majesteet”. See oli ansambli nimi selle asutamisajal. Valo on viimasel ajal keskendunud sooloprojektidele.