Venemaa pole siiani kindlalt välja öelnud, kas nad osalevad Kiievis toimuval Eurovisionil või mitte. Ukraina parlamendi liige Olga Tšervakova on aga seisukohal, et Venemaa delegatsioon ei peaks Ukrainasse sõitu kartma. Venemaa presidendi Vladimir Putini kõneisik Dmitri Peskov ütles BBC-le, et veel pole kindel, kas riik peaks lauluvõistlust boikoteerima. "Kui arvesse võtta seda, kus Eurovision toimub ja millised turvaprobleemid ja ebasõbralik suhtumine sellega kaasneb, siis muidugi tekitab see muret. Aga konkreetset otsust pole me vastu võtnud," märkis Peskov. Ukraina parlamendiliige Olga Tšervakova leiab aga, et venelased, kes Kiievisse Eurovisionile sõidavad, ei peaks tundma, et nad on kuidagi ohustatud.

"Kui keegi peaks olema hirmul, siis ukrainlased," sõnas Tšervakova. "Me teame, et venelased on ärgitanud agressiivset Ukraina-vastast propagandat. Jah, me oleme Venemaa võimudega konfliktis. Me nimetame Venemaad agressoriks. Aga me suudame eristada Venemaa võimuorganeid tavalistest Vene kodanikest. Neil pole midagi karta," lisas parlamendi liige.

Euroopa Ringhäälingute Liit, kes lauluvõistlust organiseerib, avaldas oma kodulehel järgneva teate: "Ringhäälingute Liidul pole mingit põhjust arvata, et Venemaa delegatsioon ei osale 2017. aastal Eurovisionil. Me ootame väga, et Venemaa telekanal Pervõi Kanal teeks teatavaks Venemaa selleaastase esindaja." Kui Venemaa eurolaulik peakski koos delegatsiooniga maikuus Kiievisse sõitma, siis on proua Olga Tšervakovale Moskvale vaid üks sõnum: "Kui Venemaa peakski osalema, siis ma paluks delegatsioonil siia tulla ilma "väikeste roheliste mehikesteta" ja raskerelvastuseta, mida me näeme Donbassis."